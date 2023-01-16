Митинг с требованием освободить бурятскую общественницу прошел у российской дипмиссии в Нью-Йорке

© t.me/smirusnews

Митинг в поддержку арестованной бурятской пенсионерки Натальи Филоновой прошел в Нью-Йорке. Пожилую женщину закрыли в СИЗО по обвинению в «применении насилия» к полицейским после акции протеста против мобилизации.

Активисты из национальных республик России, которые были вынуждены уехать из РФ из-за политического преследования, вышли к зданию генконсульства РФ в Нью-Йорке. На акции протеста они потребовали освободить жительницу Улан-Удэ Наталью Филонову и других политзаключенных, передает RusNews со ссылкой на Александра Реуцкого.



Пенсионерку Наталью Филонову задержали в Улан-Удэ на акции протеста против мобилизации 24 сентября 2022 года. В суде, куда ее привезли впоследствии, была объявлена эвакуация, и тогда женщину продолжили возить по городу, а, когда она осталась наедине с полицейскими, она якобы нанесла побои сразу двоим сотрудникам, уверяет следствие.



На женщину завели дело по ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти). В октябре суд отправил Филонову под домашний арест. Но затем Советский райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения на СИЗО.