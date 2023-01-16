Лайнер со 140 пассажирами вернулся в Иркутск после взлета из-за неисправности
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Рейс «Иркутск-Владивосток» вернулся в город отправления после взлета. Прокуратура начала проверку.
Airbus 319 авиакомпании «ИрАэро» вылетел по маршруту «Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток» утром 16 января. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«При следовании воздушного судна по рейсу произошло срабатывание датчика сигнализации неисправности тормозного оборудования, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета», — рассказали в ведомстве.
Посадка прошла благополучно.
Как уточнили в ведомстве, на борту было 140 пассажиров.
Прокуратура провела выездной личный прием пассажиров и начала проверку.
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