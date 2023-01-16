Шесть человек отравились угарным газом в Тогучине

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Шесть человек отравились газом в Новосибирской области. Среди них четверо детей.

Двое взрослых и четверо маленьких детей отравились угарным газом в частном доме на двух хозяев в Тогучине, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Пострадавшие госпитализированы в Тогучинскую районную больницу с признаками отравления угарным газом легкой и средней степени тяжести. Пожара в жилом помещении не было», — уточнили в ведомстве.

Предполагаемая причина инцидента — нарушение правил эксплуатации печного отопления.