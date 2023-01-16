Министром туризма Кузбасса назначили омбудсмена

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Министром туризма Кузбасса назначили омбудсмена
16 Янв 2023, 09:20

Министерство туризма Кемеровской области возглавила Елена Латышенко. Она заняла кресло Антона Пятовского, назначенного вице-премьером региона.

Уполномоченная по правам предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко назначаена министром туризма региона, сообщили в администрации Кузбасса 16 января.

До Латышенко министром был Антон Пятовский. В ноябре 2022 года он стал заместителем председателя правительства Кузбасса по образованию и науке.

Елена Латышенко родилась в 1975 году. В уже удаленной с сайта омбудсмена биографии сказано, что в 1993—1994 годах она проходила обучение в США по «программе обмена USAID/АСПРЯЛ». Окончил Московский государственный университет. Работала в некоммерческом Фонде поддержки малого предпринимательства Кемерова, в 2009—2014 годах возглалвляла его

В 2008 году проходила стажировку в Германии по программе повышения квалификации специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих в области управления экономикой.

Сейчас на фотографиях в соцсетях Латышенко носит «Z» — символ «спецоперации» в Украине.


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