Дело завели из-за срыва сроков строительства станции метро в Новосибирске

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Дело завели из-за срыва сроков строительства станции метро в Новосибирске
16 Янв 2023, 10:06

В Новосибирске возбуждено административное дело из-за срыва сроков строительства станции метро «Спортивная». Начальнику департамента транспорта Константину Васильеву грозит дисквалификация на два года.

В отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева возбуждено дело по ч. 1 ст. 15.15.4 КоАП (нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций). Об этом сообщили в региональной прокуратуре 16 января.

Протокол связан с «нарушением сроков завершения строительства станции метро „Спортивная“», уточнили в ведомстве. Дело рассмотрит Центральный районный суд города.

Константинову грозит штраф до 50 тыс. рублей или дисквалификация на два года.

Кроме того, прокурор города внес представление мэру Анатолию Локтю о «ненадлежащием контроле за работой подчиненных».

Строительство станции «Спортивная» приурочено к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске 2023 года, которого, впрочем, уже лишил Россию из-за ситуации в Украине. Основные работы планировалось завершить в 2021 году. По данным на декабрь 2022 года, ее техническая готовность оценивалась в 100%. Ввести объект планировалось после повторной экспертизы проектной документации.

Ранее прокуратура заявила о нарушениях при строительстве дороге к новому ледовому дворцу, из-за которых ее нельзя принять. При этом региональное правительство под Новый год уверяло, что арена получила акт ввода в эксплуатацию.


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