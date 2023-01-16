Новосибирский ритейлер Насоленко получил три года условно

© Кирилл Канин

Новосибирский суд признал известного бизнесмена Евгения Насоленко виновным в уклонении от уплаты налогов. Он был основателем сетей дискаунтеров, а также развивал «Бахетле» и «Добрянку».

Октябрьский райсуд Новосибирска признал Евгения Насоленко виновным по ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Его приговорили к трем годам условно, сообщает «Ъ-Сибирь».

Бизнесмен не признал вину.

По версии следствия, директор ООО «Ритейл Центр» Насоленко в 2016—2018 годах «необоснованно завысил суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов».

Компания уклонилась от налогов на сумму более 173 млн рублей, говорили в СК.

Насоленко был директором компании до 2019 года. «Ритейл Центр» признан банкротом в 2019-м.

Евгений Насоленко и его брат Виталий были соучредителями АО «Новые торговые сети», которое признано банкротом. «НТС» занимались премиальным магазином «Добрянка» в Новосибирске, двумя «Бахетле» в Барнауле и двумя в Новосибирске (по франшизе), а также сетями магазинов «Столичный», «Санберри», «Лидер экономии» и «Универсам удачных покупок». Активами управляли несколько отдельных юридических лиц, так или иначе связанных с братьями и их деловым партнером Александром Слободчиковым. В отношении многих из них поданы заявления о несостоятельности.



Сами братья Насоленко признаны банкротами по искам ООО «Коллекторское агентство „Брокер-Консалт“». Сумма требований в обоих случаях составляла 228,9 млн рублей.

