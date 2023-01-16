Новосибирский единоросс написал донос на депутата за помощь мобилизованным

© 8plus1.ru. Сергей Скибо

Депутат горсовета Барабинска Новосибирской области написал заявление в прокуратуру на независимого депутата Константина Терещенко. Он обвинил его в том, что тот в рабочее время участвовал в отправке мобилизованных в зону «спецоперации».

Депутат горсовета Барабинска от «Единой России» Сергей Скибо написал донос в прокуратуру на независимого депутата Константина Терещенко. Документ опубликовал сам Терещенко во «ВКонтакте».

Скибо утверждает, что Терещенко, трудоустровенные в АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (учреждено региональным правительством), в рабочее время якобы не выполнял свои обязанности. Терещенко возглавляет центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

«28 сентября Терещенко с утра и до вечера находился в Барабинске, а именно с 09:00 до 15:00 в барабинском Доме культуры, ходил с фотоаппаратом и фотографировал людей. <…> При этом никаких мероприятий, связанных с сельским хозяйством либо непосредственной деятельностью АИР НСО в доме культуры на проходило. <…> Прошу проверить, как образом АИР НСО учитывало рабочее время Терещенко, были ли потрачены бюджетные средства на оплату его рабочего дня», — сказано в заявлении Скибо.

Константин Терещенко рассказал, что утром 28 сентября прилетел из Москвы, где он был в командировке. «По прибытию посчитал необходимым поехать и поддержать ребят, которых мобилизовали, и их семьи. Законом и Трудовым кодексом это не запрещено. Кончено, можно было день находится дома после перелетов и дороги, но я этого делать не стал», — отметил депутат.

«Думаю, помните, какая была неопределённость, что будет дальше с ребятами после отправки. В поддержке нуждались не только ребята, но и их семьи. Было очень много юридических и организационных вопросов, в решении которых я старался помочь. Да и уж чего там говорить, важно было увидеть ребят, которых я лично знаю», — подчеркнул Терещенко.

Кроме этого, он напомнил, что по городскому уставу «депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе в целях осуществления своих полномочий, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, который составляет в совокупности пять рабочих дней в месяц».

Терещенко связывает преследование со своей независимой позицией в отношении городских и районных властей. Он не раз говорил о коррупции и некомпетентности местных чиновников.

