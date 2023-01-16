Вспышка кори произошла в кампусе НГУ
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В кампусе Новосибирского государственного университета (НГУ) произошла вспышка кори. Студентов зовут на проверку в медцентр.
Студентов НГУ из общежития №1Б просят пройти проверку в медицинском центре из-за случае заболевания корью. Об этом сообщил телеграм-канал «Ненаучный город» со ссылкой на закрытую группу общежития во «ВКонтакте».
Депутат горсовета от Советского района Новосибирска Светлана Каверзина подтвердила информацию.
«В Советском районе корь. Взрослые болеют намного тяжелее детей. В детстве всем ставили прививки, но возможно она уже не действует. Есть смысл проверить есть ли у вас иммунитет от кори, если нет — поставить прививку», — написала Каверзина в своем телеграм-канале.
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