Вспышка кори произошла в кампусе НГУ

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Вспышка кори произошла в кампусе НГУ
16 Янв 2023, 14:10

В кампусе Новосибирского государственного университета (НГУ) произошла вспышка кори. Студентов зовут на проверку в медцентр.

Студентов НГУ из общежития №1Б просят пройти проверку в медицинском центре из-за случае заболевания корью. Об этом сообщил телеграм-канал «Ненаучный город» со ссылкой на закрытую группу общежития во «ВКонтакте».

Депутат горсовета от Советского района Новосибирска Светлана Каверзина подтвердила информацию.

«В Советском районе корь. Взрослые болеют намного тяжелее детей. В детстве всем ставили прививки, но возможно она уже не действует. Есть смысл проверить есть ли у вас иммунитет от кори, если нет — поставить прививку», — написала Каверзина в своем телеграм-канале.


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