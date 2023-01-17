Сержант получил колонию-поселение за гибель женщины в ДТП на Алтае

Военнослужащий признан виновным в гибели женщины, которая ехала на велосипеде. Ему дали шесть лет колонии-поселения.

Барнаульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта ВС РФ Дмитрия Беломестнова. Его обвиняли по пункту «в» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение ПДД без прав на управление транспортным средством, повлекшее смерть человека), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, не имеющий права управления транспортным средством данной категории, управляя мотоциклом, превысил скорость и столкнулся с потерпевшей, которая пересекала на велосипеде улицу по пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, повлекший смерть», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Беломестнова к 6 годам колонии-поселении. Его также лишили водительских прав на два года.

Решение пока не вступило в силу.