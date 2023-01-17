Сержант получил колонию-поселение за гибель женщины в ДТП на Алтае
Военнослужащий признан виновным в гибели женщины, которая ехала на велосипеде. Ему дали шесть лет колонии-поселения.
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«Военнослужащий, не имеющий права управления транспортным средством данной категории, управляя мотоциклом, превысил скорость и столкнулся с потерпевшей, которая пересекала на велосипеде улицу по пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, повлекший смерть», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Беломестнова к 6 годам колонии-поселении. Его также лишили водительских прав на два года.
Решение пока не вступило в силу.