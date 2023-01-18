Сибирский военный получил условный срок за оставление позиций в ЛНР

18 Янв 2023, 05:05

Хакасский суд признал военнослужащего виновным в оставлении полевого лагеря в ЛНР во время «спецоперации» по статье УК, принятой после начала мобилизации. Он получил условный срок.

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Белека Ооржака. Его обвиняли по двум эпизодам «самовольного оставления места службы в период мобилизации или военного положения» (ч. 5 ст. 337 УК), говорится в карточке дела.

Ч. 5 ст. 337 УК была введена после начала «частичной» мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным. По ней предполагается до 10 лет колонии.

«Рядовой, находящийся в служебной командировке на территории Луганской Народной Республики, 24 июня 2022 года самовольно оставил место службы — полевой лагерь воинской части и убыл к месту жительства. 10 октября 2022 года Ооржак добровольно явился в военную комендатуру», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

В итоге суд приговорил Ооржака к 2,5 годам условно с испытательным сроком 2 года. Решение пока не вступило в силу.


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