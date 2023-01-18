Неблагополучная ситуация: специалисты рассказали о заболеваемости корью в Новосибирске

Повышенный уровень заболеваемости корью зафиксирован в Новосибирске с конца 2022 года. Сейчас заболевших 45. Но поскольку заболевание можно предотвратить вакцинацией, даже такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией.

С декабря в Новосибирске регистрируется повышенный уровень заболеваемости корью — как среди взрослого, так и среди детского населения. Первый зараженный приехал из Средней Азии. Сейчас зафиксировано 45 случаев, из них 17 детей, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова на пресс-конференции.



«Почему такое пристальное внимание к кори? — поясняет Самойлова. — Инфекция, которая 100% управляема средствами вакцинопрофилактики. Потому такое количество случаев считается как неблагополучная ситуация. Проводятся противоэпидемические мероприятия по каждому случаю совместно с медицинскими работниками — когда определяется круг контактных по месту жительства, работы, учебы. Проводятся мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил».

Сейчас, по информации специалистов, в Новосибирске зафиксирован случай заражения только в одной школе.

«В связи с выявлением случаев заболеваемости корью у нас проведен ряд мероприятий среди медорганизаций. В первую очередь у нас увеличена настороженности медицинских работников по установлению диагноза „корь“. И любые клинические проявления, схожие с корью расцениваются медработниками как необходимость диагностики и проведения всех необходимых мероприятий, — сообщила замминистра здравоохранения Елена Аксенова. — Хотела бы отметить, что есть случаи, когда медработник подозревает корь, но в последующем корь не подтверждается. Однако все противоэпидемические мероприятия начинают работать».

По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, врачи фиксируют заболеваемость корью и у взрослого населения, у которого болезнь протекает тяжелее.

«Сегодня, несмотря на то, что корь — детская инфекция, мы видим, что среди взрослого населения тоже есть заболевшие, в основном это лица, которые не вакцинированы в детстве, неболевшие. Поэтому при отсутствии антител они заболели уже во взрослом состоянии корью, — рассказала Позднякова. — У взрослых может протекать достаточно тяжело — как сама корь, так и проявляться осложнения этого заболевания — в виде вирусной, бактериальной коревой пневмонии, с развитием коревых менингоэнцефалитов».

Специалисты подчеркивают, что вакцинация — самая эффективная мера защиты от кори и профилактики заболеваемости.