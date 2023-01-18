Мусорного оператора «Экология-Новосибирск» обвинили в мошенничестве

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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено из-за работы регионального оператора обращения с отходами в Новосибирской области. Компания «Экология-Новосибирск», которую выбрало региональное правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым, не оплачивало услуги подрядчиков, заявило следствие.

ООО «Экология-Новосибирск» стало единственным региональным оператором обращения с отходами по соглашению с министерством ЖКХ области в 2018 году. С тех пор компания заключала контракты с подрядчиками на вывоз мусора, зная, что не будет их исполнять, заявили в областной прокуратуре 18 января.

«Неустановленные лица из числа руководителей ООО „Экология — Новосибирск“ заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договорам, начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами. B 2019 году указанной организацией оказаны услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области на сумму 75 млн рублей, из которой 30 млн. рублей не были оплачены ООО „Экология — Новосибирск“, — рассказали в ведомстве. — При этом денежные средства поступившие на расчетные счета ООО „Экология — Новосибирск“ от деятельности в качестве Регионального оператора от граждан и юридических лиц в сумме более 1 млрд рублей с целью хищения были перечислены аффилированному юридическому лицу».

Ущерб оценивается в 30 млн рублей.

Полиция возбудила дело по по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Добавим, следствие более трех раз выносило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но после вмешательства прокуратуры удалось добиться производства, отметили в пресс-службе ведомства.

«Экология-Новосибирск» собирает деньги за мусор с населения. Облправительство не стало расторгать соглашение с этой компанией, несмотря на мусорный коллапс в апреле 2022 года, начавшийся из-за забастовки перевозчиков, и просьбы депутатов горсовета и заксобрания.

«Экология-Новосибирск» подконтрольна группе «ВИС» Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».