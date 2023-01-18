Водитель начал стрелять во время конфликта на дороге в Новосибирске

© vk.com/incident_nsk

Разборки на дороге в Октябрьском районе Новосибирска закончились стрельбой, сообщают очевидцы. Проверку начала полиция.

Утром 18 января в Новосибирске на перекрестке Кирова и Богаткова водители вступили в конфликт, во время разговора один из них вскинул руку и прозвучал звук, похожий на выстрел.



Видео происшествия опубликовал паблик «Инцидент Новосибирск». Снимавшие также полагают, что мужчина выстрелил в воздух.

ГУ МВД по Новосибирской области сообщило о проверке: «По факту дорожного конфликта в Октябрьском районе, запечатленного на видеозаписи, сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются его участники, а также обстоятельства произошедшего».