Омский мобилизованный угрожал зарезать начальника, чтобы «снизить требовательность к подчиненным»

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Омский мобилизованный угрожал зарезать начальника, чтобы «снизить требовательность к подчиненным»
18 Янв 2023, 09:47

Мобилизованного старшину из Омской области признали виновным в угрозе убить начальника. Так он пытался повлиять на командира, чтобы тот не придирался к подчиненным.

Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшины Станислава Рыбина. Его обвиняли в угрозе убийством по мотивам ненависти (ч. 2 ст. 119 УК) и в нападении на начальника в условиях мобилизации или военного времени (ч. 3 ст. 334 УК), говорится в карточке дела.

Как рассказали в пресс-службе суда, Рыбина призвали по мобилизации. В присутствии других военнослужащих он толкнул своего командира, повалил его на кровать и приставил охотничий нож к горлу, считало обвинение. Он хотел «добиться снижения его требовательности к подчиненным», потому что был недоволен работой начальника.

«[Рыбин] высказал ему угрозу убийством и требование о прекращении использования им властных полномочий в отношении него и его сослуживца, затем отошел от него, — уточнили в суде. — После того, как потерпевший предпринял попытку встать, Рыбин вновь толкнул его таким же образом, от чего он упал на кровать и Рыбин стал удерживать его за горло, а также совершил несколько движений рукой, удерживающей нож, имитируя удар в область сердца, и вновь высказал ему угрозу убийством».

Рыбин частично признал вину, но не согласился с квалификацией преступления «как насилие в отношении начальника».

Судья Андрей Текушан счел условия мобилизации отягчающим обстоятельством для старшины и приговорил его по совокупности к 6 годам колонии строгого режима.


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