Количество совершенных бандами мигрантов преступлений выросло в Сибири в четыре раза

18 Янв 2023, 10:19

Генпрокуратура заявила о росте преступности среди мигрантов в Сибири. За 9 месяцев 2022 года число преступлений, совершенных мигрантами в составе организованных групп и сообществ, увеличилось почти в четыре раза, общее число всех преступлений среди этой категории выросло на 10,5%.

По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, в СФО за 9 месяцев расследовано 1688 преступлений, совершенных мигрантами и лицами без гражданства (+10,5% к тому же периоду 2021), почти 40% из них — тяжкие и особо тяжкие деяния.

«Серьезную озабоченность вызывает почти четырехкратный рост количества преступлений, совершенных мигрантами в составе организованных групп и преступных сообществ, вдвое — в сфере незаконного оборота наркотиков, с использованием IT-технологий, — отмечается в сообщении генпрокуратуры. — Негативное влияние на состояние преступности оказывают деяния, связанные с незаконным пересечением государственной границы РФ, организацией незаконной миграции».

Полпред президента России в СФО Анатолий Серышев на совещании заявил о необходимости развития сети исправительных центров. Это, как предполагается, «расширит возможность применения не связанного с лишением свободы уголовного наказания в виде принудительных работ, а значит трудоустройства и как следствие — погашение ущерба, причиненного преступлением данными лицами, содержание семей, исполнение алиментных и других обязательств».


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