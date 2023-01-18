Власти Ордынского района заказали себя машину почти за 2 млн
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Власти Ордынского района Новосибирской области потратят средства бюджета на новый внедорожник. Машину оценили почти в 2 млн рублей.
Учреждение администрации Ордынского района «Центр закупок» объявил конкурс на поставку внедорожника, выпущенного в 2022 году. Машина понадобилась самой администрации, следует из проекта контракта.
Объем двигателя составит от 2 до 3 тыс. кубических сантиметров, мощность — 100−150 лошадиных сил. В комплектации должны быть мультимедийная система с дисплеем и подогрев передних сидений.
Начальная цена контракта — 1,9 млн рублей. Деньги выделят из бюджета района.
Администрацию возглавляет Олег Орёл.
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