Власти Ордынского района заказали себя машину почти за 2 млн

© ok.ru
Власти Ордынского района заказали себя машину почти за 2 млн
18 Янв 2023, 11:16

Власти Ордынского района Новосибирской области потратят средства бюджета на новый внедорожник. Машину оценили почти в 2 млн рублей.

Учреждение администрации Ордынского района «Центр закупок» объявил конкурс на поставку внедорожника, выпущенного в 2022 году. Машина понадобилась самой администрации, следует из проекта контракта.

Объем двигателя составит от 2 до 3 тыс. кубических сантиметров, мощность — 100−150 лошадиных сил. В комплектации должны быть мультимедийная система с дисплеем и подогрев передних сидений.

Начальная цена контракта — 1,9 млн рублей. Деньги выделят из бюджета района.

Администрацию возглавляет Олег Орёл.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Бунты депутатов и национальные конфликты: политические итоги года в Республике Алтай Бунты депутатов и национальные конфликты: политические итоги года в Республике Алтай
Последние материалы
18 Янв, 11:47
Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»
18 Янв, 11:16
Власти Ордынского района заказали себя машину почти за 2 млн
18 Янв, 10:19
Количество совершенных бандами мигрантов преступлений выросло в Сибири в четыре раза
18 Янв, 09:47
Омский мобилизованный угрожал зарезать начальника, чтобы «снизить требовательность к подчиненным»
18 Янв, 09:10
Водитель начал стрелять во время конфликта на дороге в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования