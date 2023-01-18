Троих подростков арестовали в Бурятии по обвинению в «диверсии» на железной дороге

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Троих подростков арестовали в Бурятии по обвинению в «диверсии» на железной дороге
18 Янв 2023, 13:27

Уголовное дело о «диверсии» на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) возбуждено в Бурятии. Подозреваемыми назвали подростков.

В Бурятии арестованы трое молодых людей 17-и, 18-и и 19-и лет. Их подозревают в в поджоге электрических щитов на железной дороге, утверждают «Осторожно новости».

Молодых людей обвинили в том, что они якобы «пробирались к релейным шкафам, которые питают дорогу, и уничтожали их самопальными горючими веществами». Общая сумма ущерба — более 350 тыс. рублей.

«По версии следствия, подозреваемые нашли телеграм-чат, где им предложили заработать — для этого и нужно было поджечь релейные шкафы. За это они получили по 30 тыс. рублей. Сейчас подростков обвиняют по 281 УК РФ (диверсия)», — пишет тг-канал.

16 января Baza сообщила, что «неизвестные подожгли релейные шкафы, установленные на железной дороге» и это уже «второй поджог за последние несколько дней». Никаких официальных сообщений от Восточного управления СК РФ на транспорте или транспортной прокуратуры при этом не было.

При этом, как утверждала Baza, в сгоревших коробках находились лишь батареи, которые используют для питания двух других шкафов, где и хранится основное оборудование, отвечающее за интервальное регулирование. Поджог не повлиял на движение поездов — задержек зафиксировано не было, подчеркивал тг-канал, но теперь «Осторожно новости» утверждают, что якобы была 40-минутная задержка поездов.

Никаких официальных сообщений о задержке поездов от ВСЖД также не было.

По ч. 1 ст. 281 УК (диверсия) грозит до 15 лет колонии.


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