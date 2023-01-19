Житель Забайкалья зарезал сожительницу и лег спать
© СК по Забайкалью
Житель Забайкалья арестован за убийство сожительницы после застолья. Он зарезал женщину и лег спать.
По версии следствия, 15 января 2023 года в селе Батакан обвиняемый после совместного распития спиртного и ссоры несколькими ударами ножа убил свою сожительницу.
«После совершенного преступления обвиняемый лег спать, а об убийстве сожительницы сообщил соседям на следующий день. В ходе допроса обвиняемый признался в совершении убийства. Следователи провели проверку показаний обвиняемого на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Ранее обвиняемый трижды был судим, в том числе за убийство. По ходатайству следователей в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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