Житель Забайкалья зарезал сожительницу и лег спать

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Житель Забайкалья зарезал сожительницу и лег спать
19 Янв 2023, 05:30

Житель Забайкалья арестован за убийство сожительницы после застолья. Он зарезал женщину и лег спать.

По версии следствия, 15 января 2023 года в селе Батакан обвиняемый после совместного распития спиртного и ссоры несколькими ударами ножа убил свою сожительницу.

«После совершенного преступления обвиняемый лег спать, а об убийстве сожительницы сообщил соседям на следующий день. В ходе допроса обвиняемый признался в совершении убийства. Следователи провели проверку показаний обвиняемого на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее обвиняемый трижды был судим, в том числе за убийство. По ходатайству следователей в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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