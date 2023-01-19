Глава района сбил человека на дороге в Хакасии

© t.me/rtsnews

Глава района попал в ДТП в Хакасии. Под его машину якобы бросился человек.

Глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев («Единая Россия») стал участником ДТП в Бейском районе. Чиновник ехал на машине в Туву в ночь на 19 января, чтобы поболеть за хоккейную команду, пишет ИА «Хакасия».

На встречной полосе Челтыгмашев увидел автомобиль, подумал, что машина находится в движении и поехал дальше по своей полосе, рассказал чиновник журналистам. Но, проехав автомобиль, он «заметил руку человека».

«По словам пассажира, который сидел в этой машине, пострадавший, увидев свет фар авто Челтыгмашева, зачем-то выбежал на дорогу, в результате чего угодил под колеса. Говорят, он был пьян», — пишет издание.

Мужчина остался жив. Челтыгмашев вызвал полицию и скорую помощь.

Абрек Челтыгмашев не только возглавляет Аскизский район, но и руководит местным отделением «Единой России».