Глава Читы разбил свой Lexus в яме на городской дороге
© zabnews.ru. Евгений Ярилов
Спикер гордумы Читы разбил свою машину на городской улице. Он не стал подавать в суд на администрацию.
Ярилов («Единая Россия») разбил свой Lexus LX470, угодив в яму на дороге. Ремонт обошелся в 100 тыс. рублей, заявил он на заседании комитета думы по ЖКХ, передает «Чита.ру».
«Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример, я говорю за всех жителей города», — сказал Ярилов.
Спикер гордумы оценил ремонт в 100 тыс. рублей как «недорогой».
В Чите спикер гордумы считается мэром, а исполнительную власть возглавляет сити-менеджер, с которым депутаты заключают контракт.
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