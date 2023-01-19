Глава Читы разбил свой Lexus в яме на городской дороге

© zabnews.ru. Евгений Ярилов
Глава Читы разбил свой Lexus в яме на городской дороге
19 Янв 2023, 08:10

Спикер гордумы Читы разбил свою машину на городской улице. Он не стал подавать в суд на администрацию.

Ярилов («Единая Россия») разбил свой Lexus LX470, угодив в яму на дороге. Ремонт обошелся в 100 тыс. рублей, заявил он на заседании комитета думы по ЖКХ, передает «Чита.ру».

«Я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Но это просто пример, я говорю за всех жителей города», — сказал Ярилов.

Спикер гордумы оценил ремонт в 100 тыс. рублей как «недорогой».

В Чите спикер гордумы считается мэром, а исполнительную власть возглавляет сити-менеджер, с которым депутаты заключают контракт.


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