Бывший сотрудник ФСБ и праправнук Героя Советского Союза из Бурятии погибли в «спецоперации»

© vk.com/jaruuna. Михаил Савин

В Бурятии прощаются еще с несколькими уроженцами республики, погибшими в «спецоперации». Среди них — боец «Ахмата», прошедший службу в ФСБ, многодетный отец, 53-летний доброволец и двое молодых солдат.

Администрация Еравнинского района сообщила о гибели Михаила Савина 2001 года рождения. Уроженец села Комсомольское получил специальность токаря-универсала и отслужил в армии. Затем работал в «Эгитинском ГОКе».

Молодой человек был призван по частичной мобилизации в сентябре 2022 года и погиб во время «спецоперации».



5 января 2023 года в ДНР погиб Юрий Тудупов 1976 года рождения, сообщается в паблике администрации Закаменского района. Срочную службу он проходил в танковых войсках в середине 1990-х. После армии трудился на предприятиях золотодобывающей промышленности. Вырастил троих дочерей, стал дедом для двух внуков и внучки.

В рамках частичной мобилизации 24 октября был призван для участия в «специальной военной операции». Награжден Орденом Мужества посмертно.

Еще одним погибшим уроженцем Закаменска стал 27-летний Антон Рогачев. Мужчина после армии заключил контракт на службу в Пограничных войсках ФСБ РФ, говорится в сообществе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Принимал участие в боевых действиях на Кавказе, в Сирии и других местах. За время службы совершил 58 боевых выходов, за что был награжден медалями «За участие в контртеррористических операциях», «За службу в Спецназе».

В ноябре 2020 года после окончания контракта остался жить в Краснодарском крае. Когда началась мобилизация, прибыл в военкомат, где оставил свои данные, после чего получил повестку.

В октябре был направлен в Чеченскую республику в подразделение «Ахмат». Там он обучал мобилизованных навыкам оказания неотложной помощи, огневой подготовке. Был назначен командиром разведывательно-диверсионного взвода и после обучения отправлен для участия в «спецоперации».

В декабре 2022 года в «спецоперации» погиб 22-летний Андрей Афанасьев. После службы в армии молодой человек работал в Улан-Удэ.



Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. Посмертно награжден награжден Орденом Мужества.

Андрея Афанасьева в местных СМИ и пабликах называют праправнуком Героя Советского Союза, участники ВОВ Никифора Афанасьева.

О гибели в ходе «спецоперации» добровольца Олега Якимова из Джидинского района сообщила 16 января районная газета «Джидинка». Якимов отслужил в армии в 1988—1990 годах, много лет проработал водителем в различных организациях. В августе 2022 года отправился в зону «спецоперации» в рядах подразделения «Байкал».

Издание «Люди Байкала» к 13 января смогло официально подтвердить, что в «спецоперации» погибли 447 уроженцев Бурятии. Таким образом, число погибших, ориентировочно, уже составляет 452.