Утечка опасного вещества произошла на станции в Новосибирске

Утечка аварийно химически опасного вещества произошла на станции Инская в Новосибирске.

«19 января 2023 поступила информация об истечении (капельной течи) АХОВ из железнодорожного вагона на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Информация уточняется», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

