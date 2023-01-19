Утечка опасного вещества произошла на станции в Новосибирске
19 Янв 2023, 11:41
«19 января 2023 поступила информация об истечении (капельной течи) АХОВ из железнодорожного вагона на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Информация уточняется», — сообщили в ГУ МЧС по региону.
Утечка аварийно химически опасного вещества произошла на станции Инская в Новосибирске.
«19 января 2023 поступила информация об истечении (капельной течи) АХОВ из железнодорожного вагона на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Информация уточняется», — сообщили в ГУ МЧС по региону.
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