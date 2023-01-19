Новосибирскую область назвали одной из худших в РФ по эффективности управления

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Власти Новосибирской области, Алтая, Хакасии, Тувы и Бурятии признаны одними из худших в России по уровню эффективности управления. Почти все из них возглавляют единороссы.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило очередной рейтинг эффективности управления в регионах России. Новосибирская области заняла в нем 77 место, оказавшись в числе аутсайдеров. Регион возглавляет единоросс Андрей Травников.

На 78-й строчке осталась Республика Алтай, которой руководит Олег Хорохордин («ЕР»). Тува во главе с единороссом Владиславом Ховалыгом опустилась на 83 строчку, Бурятия с переизбранным главой Алексеем Цыденовым («ЕР») — на 86 месте, Хакасия с губернатором Валентином Конваловым (КПРФ) замкнула рейтинг.

Хакасию и Новосибирскую области авторы относят «к наиболее проблемным регионам», в которых пройдут выборы губернаторов в 2023 году.