Огурцы подорожали на 36%, картофель — на 13%: что происходит с ценами на продукты в Новосибирской области

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Огурцы подорожали на 36%, картофель — на 13%: что происходит с ценами на продукты в Новосибирской области
19 Янв 2023, 12:00

В декабре 2022 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с ноябрем 2022 года, по данным статистиков, выросли на 0,9%. При этом отмечен существенный рост стоимости ряда овощей и фруктов, например, огурцы увеличились в цене более чем на треть, репчатый лук — на четверть.

Среди продовольственных товаров более всего увеличились цены в группе плодоовощной продукции, включая картофель, сообщает Новосибирскстат.

Свежие огурцы подорожали на 36,6%, репчатый лук — на 23,8%, виноград — на 14,4%, картофель — на 13,3%, лимоны — на 12,5%, помидоры, груши, морковь, чеснок, столовая свекла, яблоки, бананы, белокочанная капуста — на 4,4−8,5%.

В группе мясопродуктов увеличились цены на мясокопчености на 4,7%, мясные консервы для детского питания — на 4,3%.

Выросли цены на рыбу соленую, маринованную, копченую на 5,8%, зефир, пастилу — на 5,5%, пиво, черный байховый пакетированный чай — на 4,3%.

Наиболее всего упал в цене майонез — почти на 10%, орехи стали дешевле на 9%, сырокопченая колбаса — на 8,2, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы — на 6,8%, сахар-песок — на 6,3%.


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