Многоквартирные дома в Иркутской области решили строить из дерева

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В Иркутской области решили строить многоквартирные деревянные дома. Их будут возводить на землях федеральной госкорпорации.

На федеральных земельных участках корпорации «ДОМ.РФ» в деревне Бурдаковка Иркутского района запустят проект комплексного деревянного домостроения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В настоящее время федеральные нормативы фактически позволяют возводить в нашем регионе индивидуальные жилые дома, однако, мы заинтересованы в строительстве деревянных многоквартирных жилых домов», — сказал вице-премьер региона Владимир Читоркин (цитата по «Интерфаксу»).

При этом первый четырехэтажный многоквартирный деревянный дом планируется построить не в Бурдаковке, а в Байкальске — этим займется другая госкорпорация «ВЭБ.РФ».

По версии властей, в деревянные дома можно будет переселять жителей из аварийного фонда.