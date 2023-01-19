Новосибирские ученые изобрели инновационное «вечное» кадило для РПЦ

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Институт катализа Сибирского отделения РАН решил заняться разработкой церковного кадила. Оно долговечное и бездымное.

Ученый Института катализа СО РАН Александр Куликов разработал «каталитическое кадило», сообщили в пресс-службе учреждения 19 января. Оно работает на пропан-бутановой смеси. В нем вместо дыма образуются только аромат ладана и тепло, а работать оно может «практически бесконечно долго», уточнили в институте.



Основное устройство кадила — это каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы «достичь стехиометрического соотношения объема воздуха и обеспечить полное сгорание топлива без остатка в виде продуктов горения», добавили в пресс-службе.

«Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны, — рассказал об устройстве инновационного кадила ученый. — Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению».



В качестве носителя аппарата можно использовать стандартное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с газовым баллоном.



Институт утверждает, что кадило уже испытали священнослужители, и теперь им пользуются в Храме всех святых в земле российской просиявших в новосибирском Академгородке.

