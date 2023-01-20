Часы за 10 млн заметили у мэра Канска

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Часы очень похожие на Rolex заметили у мэра Канска Андрея Береснева («Единая Россия»). Он утверждает, что купил их 25 лет назад.

Журналисты «Запад24» заметили на одной из фотографий Береснева часы. Поисковики определяют их как Rolex Cosmograph Daytona в корпусе из желтого золота. У перекупщиков в РФ они стоят около 10 млн рублей, на сайте компании — около 42,6 тыс. евро (3,2 млн рублей по нынешнему курсу ЦБ).

«У меня есть золотые часы, но не Rolex, далеко не за 10 млн рублей. Купил я их 25 лет назад. Всё это выдумки журналистов», — сказал единоросс «Подъему».

При этом на новогодних каникулах Береснев попал в другой скандал — красноярский ресторатор Владимир Владимиров заметил мэра Канска в Паттайе. Хотя в это время в телеграм-канале мэра вышло поздравление горожан с Рождеством. Часть депутатов горсовета потребовала рассмотреть вопрос об отдыхе мэра на комиссии по социальной политике.

Мэров в Красноярском крае, напомним, не выбирают люди. Чиновников назначают советы депутатов по представлению конкурсной комиссии, наполовину составленной из представителей губернатора.