Алтайский криминальный авторитет поехал на «спецоперацию», чтобы не попасть под «прессинг», и погиб

© ria.ru/СК РФ по Алтайскому краю. Оперативная съемка

Криминальный авторитет из Алтайского края, осужденный за вымогательства и покушение на убийство, погиб в зоне «спецоперации», утверждают местные СМИ. Одной из причин его участия названо опасение «давления» со стороны администрации колонии.

Тело Шерали Хатамова, известного в Алтайском крае как Саша Узбек, доставили в Новосибирск, передает «Толк» со ссылкой на неназванный источник. Мужчина участвовал в «спецоперации» в составе ЧВК «Вагнер» и погиб, возможно, при штурме Соледара, предположил он.

Хатамова могли завербовать в сентябре-декабре 2022 года. Это совпадает с известным Тайге.инфо временем «турне» представителей ЧВК «Вагнер» по учреждениям ФСИН в Сибири.

«Как отметил источник „Толка“, одной из причин, которые могли сподвигнуть Хатамова вступить в ряды частной военной компании, стали опасения, связанные с тем, что его могли перевезти в Омск. Там его могло ждать серьезное давление со стороны администрации исправительного учреждения, так как ранее Хатамов, по его словам, уже сталкивался с „прессингом“ в колонии в Красноярском крае», — пишет издание.

Имелись ли ввиду пытки, не уточняется.

Шерали Хатамов был участником известной организованной преступной группировки Мамуки Чкадуа, решил суд в 2017 году. Они, по версии следствия, занимались вымогательством у грузоперевозчиков. Хатамов, по мнению следствия, был вторым человеком в ОПГ после Чкадуа, известном как вор в законе Мамука Гальский.

Сам Хатамов якобы был положенцем в Алтайском крае — то есть представителем вора в законе.

В 2017 году Хатамову и 20 другим предполагаемым участникам ОПГ вынесли приговор. Его обвиняли в восьми эпизодах вымогательства, мошенничестве и хулиганстве. Но главным было обвинение в покушении на убийство криминального авторитета Ахмеда Габибова. Его водитель погиб, сам Габибов не пострадал — в суде прокурор почему-то отказался от предъявления обвинений в убийстве, следует из решения суда. В итоге Хатамову дали 16 лет колонии.