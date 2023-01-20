Трое детей и женщина погибли при пожаре в Кузбассе

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В Кемеровской области при пожаре погибли дети. Возбуждено уголовное дело.

Частный дом сгорел в Ленинске-Кузнецком. В нем проживала многодетная семья. По версии следствия, мать ушла на работу и оставила детей со своей 56-летней знакомой.

«Соседи заметили, что дом горит, вызвали пожарных, — рассказали в СК РФ по Кузбассу. — Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили тела женщины и детей. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти потерпевших, пожарно-техническая экспертиза по определению причин пожара».

Погибшие дети были 2016-го, 2018-го и 2020-го годов рождения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).