Трое детей и женщина погибли при пожаре в Кузбассе

© СК РФ по Кузбассу
Трое детей и женщина погибли при пожаре в Кузбассе
20 Янв 2023, 08:14

В Кемеровской области при пожаре погибли дети. Возбуждено уголовное дело.

Частный дом сгорел в Ленинске-Кузнецком. В нем проживала многодетная семья. По версии следствия, мать ушла на работу и оставила детей со своей 56-летней знакомой.

«Соседи заметили, что дом горит, вызвали пожарных, — рассказали в СК РФ по Кузбассу. — Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили тела женщины и детей. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти потерпевших, пожарно-техническая экспертиза по определению причин пожара».

Погибшие дети были 2016-го, 2018-го и 2020-го годов рождения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


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