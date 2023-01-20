Омский СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре

© СК РФ по Омской области
Омский СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре
20 Янв 2023, 11:48

Три человека погибли при пожаре в Омской области. Следственный комитет начал проверку.

Дачный дом сгорел в селе Красная Горка под Омском. Пожар заметил сосед, который вызвал спасателей, сообщили в региональном управлении СК.

«Во время тушения в доме обнаружены тела троих людей — 52-летнего мужчины, его 44-летней сожительницы и еще одного мужчины, личность которого устанавливается», — рассказали в ведомстве.

СК начал доследственную проверку


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