Трое детей и пытавшийся их спасти отец погибли в Слюдянке

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В Иркутской области найдены мертвыми трое детей и их отец. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в частном доме на улице Горная в Слюдянке. На месте нашли тела троих детей, которым было от 8 до 13 лет, а также 35-летнего мужчины, который оказался их отцом, рассказали в СК РФ по Иркутской области.

«На момент возникновения пожара дети находились в доме одни. Обнаружив пожар, отец попытался спасти детей, войдя в горящий дом. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления», — считает следствие.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Свою проверку начала и областная прокуратура.