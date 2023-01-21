Бензовоз и цистерны загорелись в Ангарске

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Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись в Ангарске. Площадь пожара достигла 400 кв. метров.

В 35-м квартале Ангарска загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны. Площадь пожара — 400 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

«По предварительным данным, огонь с загоревшегося бензовоза перешёл на три цистерны железнодорожного состава, находящегося на территории», — уточнили в ведомстве.

Огонь удалось локализовать. Пострадавших нет.

В Ангарске находится один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов (входит в «Роснефть»).