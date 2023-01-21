Пятьдесят дел о нелегальной торговле топливом завели в Новосибирске

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В Новосибирске возбуждено 50 дел о незаконной торговле нефтепродуктами. Топливо продают в том числе «с колес».

«В 2022 году было возбуждено 50 дел об административном правонарушении — торговле нефтесодержащей продукцией в неустановленных местах», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Изъято 50 «транспортных средств и нестационарных объектов», уточнили в администрации. Они остаются на хранении до завершения рассмотрения дел.



Мэрия также подала иски к правонарушителям о запрете вести торговлю нефтепродуктами.