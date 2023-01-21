Пятьдесят дел о нелегальной торговле топливом завели в Новосибирске
© t.me/nsk54_official
В Новосибирске возбуждено 50 дел о незаконной торговле нефтепродуктами. Топливо продают в том числе «с колес».
«В 2022 году было возбуждено 50 дел об административном правонарушении — торговле нефтесодержащей продукцией в неустановленных местах», — сообщили в мэрии Новосибирска.
Изъято 50 «транспортных средств и нестационарных объектов», уточнили в администрации. Они остаются на хранении до завершения рассмотрения дел.
Мэрия также подала иски к правонарушителям о запрете вести торговлю нефтепродуктами.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Пятидесятиградусные морозы пришли в Сибирь Пятьдесят дел о нелегальной торговле топливом завели в Новосибирске Бензовоз и цистерны загорелись в Ангарске Экс-депутат горсовета о попытках отменить выборы мэра Новосибирска: «Как заканчивается местное самоуправление» Трое детей и пытавшийся их спасти отец погибли в Слюдянке
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo