Пятидесятиградусные морозы пришли в Сибирь

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Пятидесятиградусные морозы пришли в Сибирь
21 Янв 2023, 10:56

Температура воздуха на территориях Красноярского края опустилась ниже минус 50 градусов. Аномальные холода ожидаются в Томской, Кемеровской, Иркутской областях и Хакасии.

В Канск Красноярского края пришли пятидесятиградусные морозы, сообщают местные паблики во «ВКонтакте».

«В центральных и южных районах Красноярского края с 21 по 25 января аномалии будут минус 8−15 градусов, ожидаются серьезные морозы до 40−47 градусов. В Томской области прогнозируется до минус 35−42 градусов с 21 по 23 января, в Кемеровской области и Хакасии — до минус 34−41 градуса, — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. — Это на 8−18 градусов ниже климатической нормы. В Иркутской области в ближайшие пять дней будет также аномально холодная погода — 45−53 градуса мороза. Это настоящая волна холода».

Кроме того, в Якутии прогнозируются морозы до 52−56 градусов, в Хабаровском крае — до минус 44−47 градусов.


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