Бензин подорожал в Новосибирской области

Стоимость автомобильного топлива увеличилась в Новосибирской области в декабре. Так, дизельное подорожало за месяц на 1,8% — на 1,1 рубль. Увеличились цены и на бензин.

Как сообщает Новосибирскстат, в регионе в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года выросли цены на дизельное топливо на 1,8% (или на 1,11 руб.), автомобильный бензин марки АИ-92 — на 0,2%, АИ-98 и выше — на 0,1%.



Стоимость литра АИ-95 не изменилась.



Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,3% (или на 51 коп.).



Самые низкие цены на газовое моторное топливо и дизельное топливо зафиксированы в Омской области, на автомобильный бензин марки АИ-92 — в Кемеровской области — Кузбассе, АИ-95 — в Алтайском крае, АИ-98 и выше — в Томской области.