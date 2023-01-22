Бензин подорожал в Новосибирской области

22 Янв 2023, 07:20

Стоимость автомобильного топлива увеличилась в Новосибирской области в декабре. Так, дизельное подорожало за месяц на 1,8% — на 1,1 рубль. Увеличились цены и на бензин.

Как сообщает Новосибирскстат, в регионе в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года выросли цены на дизельное топливо на 1,8% (или на 1,11 руб.), автомобильный бензин марки АИ-92 — на 0,2%, АИ-98 и выше — на 0,1%.

Стоимость литра АИ-95 не изменилась. 

Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,3% (или на 51 коп.).

Самые низкие цены на газовое моторное топливо и дизельное топливо зафиксированы в Омской области, на автомобильный бензин марки АИ-92 — в Кемеровской области — Кузбассе, АИ-95 — в Алтайском крае, АИ-98 и выше — в Томской области.


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Бензин подорожал в Новосибирской области
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