Турист из Барнаула погиб в Шерегеше

22 Янв 2023, 05:40

37-летний житель Барнаула найден мертвым 21 января на горе Зеленая в Шерегеше. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СК региона, потерпевший при спуске с горы Зеленая на большой скорости вылетел за пределы трассы и упал на каменистом участке.

Очевидцы вызвали спасателей. Однако в ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Экс-заключенный рассказал, как начальство ФСИН заставляет его отказаться от показаний по делу об иркутских пытках Экс-заключенный рассказал, как начальство ФСИН заставляет его отказаться от показаний по делу об иркутских пытках
Последние материалы
22 Янв, 11:16
Поселок в Чите остался без тепла и электричества в 40-градусные морозы
22 Янв, 10:14
Кузбасс сократил добычу и экспорт угля в 2022 году
22 Янв, 08:58
Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»
22 Янв, 08:41
Вагоны сошли с путей в Алтайском крае
22 Янв, 07:20
Бензин подорожал в Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования