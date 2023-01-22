Турист из Барнаула погиб в Шерегеше
22 Янв 2023, 05:40
37-летний житель Барнаула найден мертвым 21 января на горе Зеленая в Шерегеше. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в СК региона, потерпевший при спуске с горы Зеленая на большой скорости вылетел за пределы трассы и упал на каменистом участке.
Очевидцы вызвали спасателей. Однако в ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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