Турист из Барнаула погиб в Шерегеше

37-летний житель Барнаула найден мертвым 21 января на горе Зеленая в Шерегеше. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СК региона, потерпевший при спуске с горы Зеленая на большой скорости вылетел за пределы трассы и упал на каменистом участке.

Очевидцы вызвали спасателей. Однако в ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).