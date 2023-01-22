Морозы ниже минус 50 накрыли Иркутскую область. На Алтае и в Кузбассе минус 40

© ГУ МЧС по Иркутской области
Морозы ниже минус 50 накрыли Иркутскую область. На Алтае и в Кузбассе минус 40
22 Янв 2023, 06:36

В регионах Сибири наступили аномальные морозы. В Иркутской области столбик термометра опустился ниже минус 50.

В городах и поселениях на север Иркутской области наступили серьезные морозы. В Киренске -58 градусов, в Бодайбо -51 градусов, в Ербогачене -53, в Маме -55, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Алтайский край ночью пришли сорокоградусные морозы. В Барнауле сейчас около -37 градусов. В Сибирском сельсовете Первомайского района градусник показывает -47, рассказал глава поселения Олег Боронин.

В Томской области местами -45 градусов, говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. В Новосибирской области местами также держатся сорокоградусные морозы.


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