Морозы ниже минус 50 накрыли Иркутскую область. На Алтае и в Кузбассе минус 40
© ГУ МЧС по Иркутской области
В регионах Сибири наступили аномальные морозы. В Иркутской области столбик термометра опустился ниже минус 50.
В городах и поселениях на север Иркутской области наступили серьезные морозы. В Киренске -58 градусов, в Бодайбо -51 градусов, в Ербогачене -53, в Маме -55, сообщили в региональном управлении МЧС.
В Алтайский край ночью пришли сорокоградусные морозы. В Барнауле сейчас около -37 градусов. В Сибирском сельсовете Первомайского района градусник показывает -47, рассказал глава поселения Олег Боронин.
В Томской области местами -45 градусов, говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. В Новосибирской области местами также держатся сорокоградусные морозы.
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