Вагоны сошли с путей в Алтайском крае

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Вагоны сошли с путей в Алтайском крае
22 Янв 2023, 08:41

В Алтайском крае часть вагонов грузового поезда сошла с путей. Прокуратура начала проверку.

Два пустых вагона сошли с рельсов при отправлении грузового поезда со станции Калманка Западно-Сибирской железной дороги, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 22 января.

«В результате происшествия допущена задержка движения одного грузового поезда и одного пригородного электропоезда сообщением „Алейская-Барнаул“», — уточнили в ведомстве.

Барнаульский транспортный прокурор начал проверку.


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