Поселок в Чите остался без тепла и электричества в 40-градусные морозы

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Поселок Осетровка в Чите остался без электричества из-за поломок у «Оборонэнерго». Перестали работать котельная и насосы водоканала. Температура в городе 22 января опускалась ниже -40 градусов.

По данным читательницы «Читы.ру», проблемы с отоплением и электричеством возникли в 11 многоквартирных домах в Чите.



«11 многоквартирных домов без света, без воды и без тепла, потому что, если нет света в Осетровке, кочегарка не работает, насос „Водоканала“ тоже. В такой мороз страшно представить, как быстро промерзнут все трубы и что будет со всеми жителями», — сообщила женщина.

Факт аварии журналистам подтвердили в «Оборонэнерго». Примерно в 15:10 (заб) электричество дали. Без электричества, тепла и воды люди провели порядка 2,5 часов.

По данным Гисметео, утром в Чите температура опускалась до -41…-42, к 12:00 поднялась до -39.