Гражданская война: детали, которые решали всё

© stalingrad-battle.ru/А.П. Апситис. Фрагмент плаката 1918 г.

История Гражданской войны всегда будет спорной темой в России. В Сибири ее изучали всегда, правда, с поправкой на время. Находились исследователи, которые, совершенно не стесняясь, демонстрировали свои книги 1960-х годов, воспевающие победы красных, и тут же на мероприятиях говорили, что все обстояло ровно наоборот. В 2022 году в Новосибирске прошла международная научная конференция, посвященная событиям тех лет и их последствиям. Какие конфликты выявила Гражданская война, кто получил оружие и был основным участником в самых яростных ее проявлениях и как события в России сорвали мировую революцию — рассказываем, что думают историки.

Осенью 2022 года институт истории Сибирского отделения РАН организовал международную научную конференция «Гражданская война в России: проблемы выхода, исторические последствия, уроки для современности». В ней приняли участие известные историки.



Как Смутное время

Татьяна Котюкова считает, что само название «Гражданская война» должно быть сохранено:

Термин «гражданская война в России» должен быть сохранен, но при полном осознании его статуса, подобного статусу, например, понятия «Смутное время». Это не означает, что эти два явления — одно и то же, а только то, что люди эпохи гражданской войны называли происходившее в 1917—1922 годах на территориях бывшей Российской империи гражданской войной, подобно тому как люди начала XVII века называли свое время «смутным».

Сорвали мировую революцию

Андрей Венков настаивает, что Гражданская война сорвала мировую революцию, ради которой большевики и брали власть в России:

Созданная большевиками система не дала им подтолкнуть революцию в Европе. Значит, надо было как-то мириться. Отсюда все эти амнистии бывшим белым, амнистии репатриантам, отсюда идея восстановления страны. Я не думаю, что это была их такая суперидея.

Наконец, подписание Союзного договора — создание Советского Союза. Если создается социалистическое государство, то это не значит, что восстанавливается Россия. Надо создать такое государство, где в названии не было бы слова «Россия». Придумали «нейтральный» вариант названия — «Союз Советских Социалистических Республик Европы и Азии». Таким образом готовились клише, матрица для объединения всех революционных стран в будущей мировой революции.

Однако революция заканчивалась. У большевиков в Европу идти не было сил. В Европе тоже навоевались, пролили много крови и затихли. На этой разразившейся у нас невероятно кровавой и беспощадной Гражданской войне большевики надорвали силы. Вот почему мировая революция, как они считали тогда, откладывалась. В этом великая историческая роль нашей Гражданской войны.

С оружием за пределы

Андрей Ганин считает, что была целая эпоха войн, которые вышли за границы исчезнувшей империи:

Можно говорить об эпохе войн и конфликтов на постимперском пространстве. Так, вероятно, будет точнее всего. Хотя и здесь есть серьезные исключения. Например, в 1920—1921 годах части Красной армии совершили ряд экспедиций за пределы страны либо в целях советизации соседних территорий, либо в целях ликвидации там антибольшевистских сил.

Наиболее известна советская экспедиция в Персию в 1920 году, но также можно вспомнить походы Красной армии в 1921 году в Северо-Западный Китай для ликвидации сил генерала Бакича и в Монголию — для ликвидации сил Унгерна.

Крестьянский мир защищал себя

Ольга Сухова уверена, что гражданская война это не только политическое противостояние, борьба «красных» и «белых»:

В этом ключе и окончание Гражданской войны отодвигается на 1922 и даже 1923 годы, когда сходит на нет крестьянское повстанческое движение, получившее официальную маркировку в терминах «дезертирство» и «бандитизм».

Защита крестьянского мира от посягательств извне, противостояние «выгребке» хлеба и принуждению к исполнению повинностей формировали новые горизонты Гражданской войны. Отправной точкой примирения и отказа от насилия как экстремального регулятора реалий повседневности, восстановления социально-политической интеграции будет изживание последствий голодовки и получение помощи от государства.

У каждого своя война

Андрей Ганин также прослеживает различные конфликты, которые проявились в Гражданскую войну:

Эсеры вели свою Гражданскую войну, причем не только в России — боролись и против красных, и против правого спектра антибольшевистского лагеря, а большевики вели свою. Можно вспомнить и различные национальные движения — башкирское, казахское, которые также вели свою борьбу, движение басмачей.

У нас написана крестьянская история Гражданской войны, целые тома — про махновщину, антоновщину . Но то же самое справедливо и по отношению к рабочим, интеллигенции, офицерству. Я пытаюсь написать историю Гражданской войны как историю внутрикорпоративного конфликта офицерства и, прежде всего, военной элиты в лице офицеров Генерального штаба. Можно вспомнить казачество, которое вело свою борьбу. А есть еще и микроуровень, на котором одни деревни воевали с соседними, казаки с иногородними, переселенцы с коренным населением . Некоторые конфликты тянулись с дореволюционного времени.

Занимаясь кадрами Генштаба, я прослеживаю буквально, когда бывшие однокашники по академии оказывались по разные стороны линии фронта не только применительно к столкновениям белых и красных, но и в случае боевых действий Красной и польской армий.

Про латышских стрелков

Борис Колоницкий привел интересный эпизод о знаменитых латышских стрелках, считавшихся главной опорой красных:

Недавно опубликован перевод с латышского стихов Александра Чака. Он сам не был латышским стрелком, но он в Латвии общался с ветеранами в 1920—1930-е годов и на основании их рассказов писал стихи. Это был мемориальный проект, история о том, как некоторые латышские стрелки придумывали себе героическое прошлое в условиях независимой Латвии.

Один эпизод: стрелки едут после Крыма через какой-то провинциальный город, их торжественно встречают, играет «Интернационал», море красных флагов, и вдруг местный чекист видит на штабном вагоне красно-бело-красный латвийский национальный флаг. Разворачивается страшный скандал, в ходе которых стрелки отстаивают свой символ и угрожают чекисту.

Если посмотреть на жизненные траектории многих латышских стрелков, то этот эпизод не представляется совершенно фантастическим. Традиционно красных латышей именовали идейными рыцарями революции, но позиция их части определялась их собственным видением латвийского национального проекта

На Гражданской бились не фронтовики

Леонтий Ланник призывает не забывать о демографии: Мы имеем вполне четкие демографические данные, мы имеем крестьянскую молодежь, совершенно разболтавшуюся за те четыре года, пока отцы были на фронте. Мы имеем просто физически большое количество молодых людей, которые получают доступ к оружию. Как известно, Гражданская война в самых яростных своих проявлениях велась людьми, которые как раз на фронте-то (Первой мировой войны) и не были. Списывание ее ожесточения на «окопную болезнь», как известно, — давно опровергнутый миф.

Подготовил Владимир Кузменкин