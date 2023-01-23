Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 324

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

11:58 Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Сталинград «отдыхают» по сравнению с боями за Соледар в Украине, а прадеды участников «спецоперации» в «таких замесах не участвовали». Видео его встречи с наемниками из числа бывших заключенных, вернувшихся из зоны «спецоперации», опубликовал госканал RT.

«Я приехал спасибо вам сказать за то, что вы делали, — от себя, как говорится, от родины. 180 дней назад мы с вами отсюда поднялись в воздух. Теперь вы прошли полгода тяжелейшей <…> [спецоперации]. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был на Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает».

RT утверждает, что 124 заключенных «были помилованы после 180 дней на фронте» после боев за Бахмут, Соледар, Покровское, Клиновое, Зайцево и Кодему. Ранее правозащитники и журналисты выяснили, что уголовников, которых забрали в ЧВК «Вагнер» из российских колоний, могут отпускать по секретным указам Путина.

11:00 Мобилизованному жителю Искитимского района Новосибирской области Денису Иванову отказали в прохождении медкомиссии, несмотря на заболевание и подтвержденный диагноз. Это следует из его иска к местной призывной комиссии и областному военкомату.

«Административный истец мотивировал свои требования тем, что в рамках призыва по мобилизации, при наличии у него заболевания и установленного диагноза, в нарушение ст. 25 Федерального закона от №323 „Об основах охраны здоровья граждан в РФ“, ему не обеспечено право на прохождение военно-врачебной экспертизы для определения годности к военной службе», — рассказали в суде.



Иск был подан в Искитимский райсуд, но тот решил перенаправить его в Новосибирский гарнизонный военный суд.

Главное на утро 23 января

• Самарские полицейские задержали в аэропорту главу Совета матерей и жен Ольгу Цуканову. Она планировала вылететь в Москву, чтобы подать очередные обращения о нарушениях прав военных. По словам Цукановой, полицейские подозревают ее в административном нарушении, но неизвестно в каком именно.



Ночью Цуканову отпустили из полиции. Ее вызвали в отделение на 23 января.

• Жена новосибирского майора Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина уехала с детьми из Казахстана во Францию, где намерена просить политического убежища. Об этом сообщила журналистка Евгения Балтатарова*.

«Буквально за день до этого ею [Жилиной] интересовалась генпрокуратура Казахстана», — отметила она.

36-летний военный инженер Михаил Жилин работал в новосибирском Центре специальной связи и информации ФСО и занимался обслуживанием правительственной связи. После объявления мобилизации он вместе с женой и детьми уехал из страны. Майор нелегально пересек границу с Казахстаном в Семее, опасаясь, что его не выпустят из РФ. Казахстанский суд вынес постановление о депортации в России, мужчина пытался улететь в Армению, но его задержали в аэропорту. Мужчина безуспешно пытался получить статус беженца.



30 декабря Казахстан депортировал Жилина в Россию, где его обвиняют в незаконном пересечении границы и дезертирстве.



• Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Тархана Мальсагова к году и трем месяцам лишения свободы по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации на 13 дней (ч. 3.1 ст. 337 УК).

Кроме того, 21 декабря тот же суд дал год колонии-поселения военнослужащему Умару Саутиеву по делу о самовольном оставлении части на восемь дней (ч. 2.1 статьи 337 УК) с учетом неотбытого наказания за нарушение уставных правил отношений (пункт «в» ч. 2 ст. 335 УК).

Оба мужчины решили уехать со службы, чтобы отдохнуть с родственниками.

• Украинского банкира и участника переговоров с Россией Дениса Киреева убили в автомобиле СБУ, после чего его тело выбросили на улицу Киева, заявил Radiosvoboda* начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Киреев не был российским шпионом, он много лет сотрудничал с ГУР, состоял в штате ведомства и проходил проверки.

По мнению Буданова, Киреева могли убить сотрудники СБУ. Главной задачей Киреева на переговорах с Россией было затянуть процесс для того, чтобы выиграть время для вооруженных сил Украины, по его мнению, те, кто стоит за убийством разведчика, хотели не допустить затягивания процесса: «Если вы помните эти события, то ситуация была близка к критической. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила».



*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

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