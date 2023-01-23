Уголовное дело завели после гибели ребенка и троих взрослых при пожаре в Забайкалье

© СК РФ по Забайкалью
Уголовное дело завели после гибели ребенка и троих взрослых при пожаре в Забайкалье
23 Янв 2023, 06:51

Четверо погибли во время пожара в Забайкалье. Следственный комитет возбудил дело.

Частный дом загорелся в поселке Карымское на улице Лазо утром 23 января, сообщили в ГУ МЧС по Забайкалью.

«К моменту прибытия пожарных дом был сильно задымлен. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Ребенка с признаками жизни передали медицинским работникам для госпитализации. Он скончался в ЦРБ Карымского района», — рассказали в ведомстве.

Погибшими оказались семилетняя девочка, ее родители (мужчина 1979 года рождения и его жена 1983 года рождения), а также из 44-летний родственник, уточнили в СК РФ по региону.

«По предварительным данным, возгорание в доме могло произойти из-за курения в доме», — считают в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам).


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