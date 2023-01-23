Экс-мэр Бердска Терепа решил уйти из новосибирского заксобрания

© Наталья Гредина. Александр Терепа
Экс-мэр Бердска Терепа решил уйти из новосибирского заксобрания
23 Янв 2023, 08:42

Александр Терепа уходит из новосибирского заксобрания. Единоросс утверждает, что у него стало больше обязанностей на основной работе.

Глава строительного комитета новосибирского заксобрания Александр Терепа («ЕР») решил сложить полномочия. Он написал заявление об уходе из парламента «по собственному желанию в связи с невозможностью исполнять полномочия депутата вследствие возросших профессиональных обязанностей», говорится в его обращении.

Терепа был избран по партийному списку «ЕР» в Баганском, а также частях Купинского и Карасукского районов области.

Александр Терепа родился в 1962 году в селе Знаменка Булаевского района Северо-Казахстанской области. Он работает в заксобрании второй созыв. До этого Терепа с 1997 по 2010 год был мэром Бердска.

Терепа также руководит новосибирским отделением объединенного Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Заксобрание рассмотрит заявление Терепы на сессии 26 января.


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Экс-мэр Бердска Терепа решил уйти из новосибирского заксобрания
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