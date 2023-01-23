Верблюд убил сторожа омской охотничьей базы

© Прокуратура Омской области
Верблюд убил сторожа омской охотничьей базы
23 Янв 2023, 11:48

Сторож охотничьей базы в Омской области погиб. Его убил местный верблюд.

51-летний сторож охотничьей базы, находящейся около деревни Приозерка, скончался в больнице. Туда его увезли после того, как ему нанес повреждения верблюд, сообщили в прокуратуре Омской области.

«Будет дана оценка законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных», — рассказали в ведомстве.

Видео инцидента опубликовало РИА Новости. На нем заметно, что сначала мужчина, предположительно, наносит удар кулаком по голове животного.


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