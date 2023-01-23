Режим безопасности усилили в Железногорске из-за мужчины с ружьем на улицах

23 Янв 2023, 11:59

Жители Железногорска Красноярского края рассказали о неизвестном человеке, который ходит по улицам города в маске и с ружьем. Образовательные учреждения закрывают свою территорию.

«В единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от гражданина, что по улице идет человек с предметом, похожим на ружье, — сообщили в администрации Железногорска 23 января. — Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, выставлена дополнительная охрана на подходах к образовательным учреждениям».

Детсады и школы закрывают свою территорию, уточнили в мэрии.

По данным телеграм-канала «Красноярск №1», мужчину с ружьем заметили около школы №101.

Неизвестный был в маске, уточняет «Борус». По его сведениям, мужчина ходит с автоматом.

UPD (16:44) Полиция просит жителей Железногорска по возможности оставаться дома.

«Просим граждан сохранять спокойствие и соблюдать осторожность, по возможности оставаться дома или воздержаться от посещения района улицы Школьной», — заявили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что Железногорск — это закрытый город.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Экс-заключенный рассказал, как начальство ФСИН заставляет его отказаться от показаний по делу об иркутских пытках Экс-заключенный рассказал, как начальство ФСИН заставляет его отказаться от показаний по делу об иркутских пытках
Последние материалы
23 Янв, 11:59
Режим безопасности усилили в Железногорске из-за мужчины с ружьем на улицах
23 Янв, 11:48
Верблюд убил сторожа омской охотничьей базы
23 Янв, 10:56
Говорившего о срыве сроков строительства платного моста в Новосибирске аудитора увольняют
23 Янв, 09:17
Сразу трое жителей красноярского поселка погибли в «спецоперации»
23 Янв, 08:42
Экс-мэр Бердска Терепа решил уйти из новосибирского заксобрания
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования