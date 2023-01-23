Режим безопасности усилили в Железногорске из-за мужчины с ружьем на улицах

Жители Железногорска Красноярского края рассказали о неизвестном человеке, который ходит по улицам города в маске и с ружьем. Образовательные учреждения закрывают свою территорию.

«В единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от гражданина, что по улице идет человек с предметом, похожим на ружье, — сообщили в администрации Железногорска 23 января. — Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, выставлена дополнительная охрана на подходах к образовательным учреждениям».



Детсады и школы закрывают свою территорию, уточнили в мэрии.

По данным телеграм-канала «Красноярск №1», мужчину с ружьем заметили около школы №101.

Неизвестный был в маске, уточняет «Борус». По его сведениям, мужчина ходит с автоматом.

UPD (16:44) Полиция просит жителей Железногорска по возможности оставаться дома.

«Просим граждан сохранять спокойствие и соблюдать осторожность, по возможности оставаться дома или воздержаться от посещения района улицы Школьной», — заявили в ГУ МВД по Красноярскому краю.



Напомним, что Железногорск — это закрытый город.