Четверо погибли в страшном ДТП со скорой помощью под Новосибирском

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Четверо погибли в страшном ДТП со скорой помощью под Новосибирском
24 Янв 2023, 08:35

Серьезное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Новосибирской области. Четыре человека погибли.

«УАЗ» скорой помощи ехал по Северному обходу Новосибирска в Коченёвском районе и налетел на ограждение. Машина выскочила на встречную полосу, врезалась в автомобиль Mitsubishi и загорелась, рассказали в полиции.

На месте погибли водитель и пассажир иномарки, а также двое пассажиров «скорой». Еще три человека пострадали.

Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.


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