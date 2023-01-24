Четверо погибли в страшном ДТП со скорой помощью под Новосибирском

© 54.мвд.рф

Серьезное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Новосибирской области. Четыре человека погибли.

«УАЗ» скорой помощи ехал по Северному обходу Новосибирска в Коченёвском районе и налетел на ограждение. Машина выскочила на встречную полосу, врезалась в автомобиль Mitsubishi и загорелась, рассказали в полиции.

На месте погибли водитель и пассажир иномарки, а также двое пассажиров «скорой». Еще три человека пострадали.

Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.