Четверо погибли в страшном ДТП со скорой помощью под Новосибирском
© 54.мвд.рф
Серьезное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Новосибирской области. Четыре человека погибли.
«УАЗ» скорой помощи ехал по Северному обходу Новосибирска в Коченёвском районе и налетел на ограждение. Машина выскочила на встречную полосу, врезалась в автомобиль Mitsubishi и загорелась, рассказали в полиции.
На месте погибли водитель и пассажир иномарки, а также двое пассажиров «скорой». Еще три человека пострадали.
Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
ФСИН пытается забрать детский реабилитационный центр в Чите Омский майор похитил авиационные шлемы и кислородные маски на 22 млн Четверо погибли в страшном ДТП со скорой помощью под Новосибирском Преследовавшего детский спектакль замминистра культуры уволили на фоне уголовного дела «Красного факела» Уголовное дело завели на отца уехавшего из РФ Тимофея Кулябина
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo