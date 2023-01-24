Омский майор похитил авиационные шлемы и кислородные маски на 22 млн
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В Омской области офицер признан виновным в крупном хищении имущества армии. Он отделался тремя годами колонии.
Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело майора Алексея Иванова. Его обвиняли в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), говорится в карточке дела.
«Военнослужащий в составе организованной группы осуществил хищение авиационных защитных шлемов и кислородных масок на общую сумму свыше 22 млн рублей», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Иванова к 3 годам колонии общего режима.
Решение пока не вступило в силу.
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