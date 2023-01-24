ФСИН пытается забрать детский реабилитационный центр в Чите

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Здание бывшего детского реабилитационного центра в Чите готовятся передать ФСИН. На его месте хотят открыть «исправительный центр», несмотря на недовольство жителей. Депутаты пока отклонили просьбу ведомства.

УФСИН по Забайкальскому краю попросило депутатов согласовать передачу ведомству здания бывшего детского ребцентра в пятом микрорайоне КСК Читы. Предложение рассмотрел комитет гордумы по муниципальной собственности, сообщили в пресс-службе представительного органа.

«По словам начальника забайкальского УФСИН Дмитрия Обломия, с 2017 года действует новый вид наказания „принудительные работы“. Создание исправительных центров предусмотрено в соответствии с поручением президента РФ. Исправительный центр в Чите, подобно имеющему успешный опыт такому центру в Нерчинске, по словам полковника Обломия, поможет скорейшей реабилитации осужденных, их труду для общественной пользы с гарантированной оплатой этого труда», — рассказали в думе.

На вопросы депутатов о том, нельзя ли обустроить центр в брошенных зданиях, Обломий ответил, что восстанавливать их дорого.

В думу поступило обращение 130 жителей с требованием запретить открывать исправительный центр. Спорное имущество должны использовать для детей, считают они.

В итоге профильный комитет гордумы «признал целесообразность создания исправительного центра», но проголосовал за доработку проекта, а также обсуждение его с жителями. Более того, в соответствии с юридическим заключением, перечень объектов муниципальной собственности, возможных для безвозмездной передачи, не включает сферу ФСИН.

