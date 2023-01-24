Осужденный по делу о жестоком убийстве омского футболиста из-за пива погиб в «спецоперации»

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Число жителей Омской области, погибших в «спецоперации» продолжает расти. Стало известно о смерти 33-летнего мужчины, судимого по громкому делу об убийстве игрока футбольного клуба «Иртыш» Егора Дробыша.

Александр Нагонюк погиб в спецоперации. Об этом сообщили во «ВКонтакте» его жена и сестра. На публикации обратило внимание «Омское гражданское объединение».

«Мой любимый муж героически погиб защищая нашу родину», — написала супруга.

В начале 2022 года 33-летний Нагорнюк был признан виновным в разбойном нападении на бывшего футболиста ФК «Иртыш» Егора Дробыша. В январе 2021 года Нагорнюк вместе с подельником Георгием Легачёвым увидели на одной из улиц Омска Дробыша, который шел вместе со знакомым. У футболиста в руке был телефон, у его знакомого Нагорнюк разглядел пакет, в котором были бутылки с разливным пивом.

После этого Нагорнюк предложил обокрасть прохожих, сказано в решении суда. У Легачёва был нож, и он набросился на мужчин, серьезно ранив обоих. Нападавшим досталось пиво — шесть «полторашек» по 114 рублей каждая

Пострадавшие молодые люди смогли убежать, но Дробыш в итоге скончался на улице.

Вину подозреваемые признали частично. Нагорнюк отрицал умысел на разбой. Легачев — предварительный сговор, умысел на убийство и разбой. Оба признаны вменяемыми.

«Нагорнюк обнаруживает признаки умственной отсталости легкой степени. Но, учитывая, что ее степень не достигает выраженной, во время инкриминируемого деяния по своему психическому состоянию не был лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Нагорнюк также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания», — также решил суд.

В итоге Нагорнюку дали 6 лет колонии строгого режима по ч. 4 ст. 162 УК (разбой с причинением тяжкого вреда). Легачёв, который был ранее судим за убийство, получил пожизненное заключение за разбой, убийство (ст. 105 УК) и покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК).

Каким образом Нагорнюк, который должен сидеть в колонии, оказался на «спецоперации» неизвестно. Активисты предполагают, что его завербовали в «ЧВК Вагнера».