Рожденного в поселке Украинский замминистра здравоохранения Алтайского края уволили по «утрате доверия»

© artmoskovia.ru

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев уволен. Губернатор разорвал трудовой договор «в связи с утратой доверия».

Губернатор Виктор Томенко уволил замминистра здравоохранения Гордеева в связи с утратой доверия, сообщило правительство региона.

«Решение принято по итогам проверки, проведенной органом Алтайского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и в связи с рекомендацией комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Основанием проверки послужило представление прокурора края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства», — уточнили в пресс-службе.



По версии проверяющих, Гордеев не уведомил о возникшем конфликте интересов и не урегулировал его.

Гордеев курировал финансы и строительство в минздраве. До этого он долгое время работал в правоохранительных органах, «был офицером полиции», говорил чиновник в интервью сайту «АртМосковия».

«Служить государству — это у меня потомственное, в крови. С детства был хороший пример — мой отец! Хотя он педагог, как и мама, тем не менее, папа 10 лет был главой администрации в селе, откуда я родом, поселок Украинский Косихинского района Алтайского края, — признавался Гордеев. — Наши места — малая Родина для многих известных во всем мире людей. Как ехать из Барнаула, сначала Полковнико проезжаем, где родился космонавт Герман Титов, дальше при повороте на Косиху находится родина поэта Роберта Рождественского, и подъезжаем к поселку Украинский — родина Гордеева Константина Васильевича! Мой отец Василий Гордеев много сделал для села. Поскольку он был руководителем, который должен вести за собой, ему приходилось активно заниматься всем, в том числе по культурной части. У нас в селе был очень сильный хор, и он стал солистом этого хора, предварительно обучившись по вокалу у профессионалов из нашей филармонии, и в последствии был награжден 3-мя медалями лауреата краевого конкурса самодеятельности».